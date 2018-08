Reușită ISTORICĂ în medicină, care ar putea salva milioane de vieți Criza de sange e una care afecteaza toata lumea. E insa pe cale sa se rezolve sau cel putin sa fie ameliorata, gratie unei descoperiri cu efecte pe plan mondial. Concret, oamenii de stiinta au gasit o metoda prin care grupele de sange pot fi preschimbate in altele, de care e mai multa nevoie. Grupele de sange difera prin faptul ca au alte tipuri de zaharuri pe suprafata globulelor rosii. Grupa A are un tip de zahar, B un altul, AB pe amandoua. Grupa 0 nu are niciun tip de zahar, de aceea, acest tip de sange poate ajunge la pacienti cu orice grupa. Oamenii de stiinta de la Universitatea British… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

