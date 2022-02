Stiri pe aceeasi tema

- ■ acesta este bilantul pierderilor de vieti omenesti in incendiile care au avut loc pe parcursul anului 2021 ■ intr-unul dintre cazuri, victima a fost un copil de doar trei ani ■ Anul 2021 a fost negru in ce priveste numarul de vieti omenesti luate de foc. Conform raportului de activitate al Inspectoratului…

- Zece melodii se vor auzi in finala Eurovision Romania, pe 5 martie. Juriul a ales piesele, dupa ce artiștii au cantat live in primul show al Selecției Naționale. Spectacolul transmis in direct la TVR a fost completat cu un recital incendiar, susținut de Ilinca Bacila. Alex Parker & Bastien au deschis…

- ■ romascanul a cintat impreuna Razvan Alexa si Teodora Constantin melodia Never give up ■ interpretii au multumit fanilor pentru sustinere si vot ■ finala va avea loc pe 5 martie ■ Romascanul Cristian Prajescu, impreuna cu Razvan Alexa si Teodora Constantin sint, asa cum au anuntat pe paginile de socializare,…

- Andrei Petrus si Alex Parker amp; Bastien se numara printre artistii calificati in finala selectiei nationale Eurovision, in urma semifinalei care a avut loc sambata, 12 februarie.Andrei Petrus concureaza cu piesa "Take me, iar Alex Parker amp; Bastien, cu melodia "All this love.Acestora li se alatura…

- Fanii si juriul au decis line-up-ul evenimentului din aceasta sambata, cand artistii vor concura pentru unul dintre cele zece locuri ale finalei. Melodiile calificate au fost anuntate in direct la principalul program de stiri al TVR - Telejurnalul de la ora 20.00 -, in prezenta juratilor Selectiei…

- ■ conducerile unitatilor scolare nu sint impacientate de valoarea facturilor la utilitati ■ ultima emisa este pentru luna decembrie, cind s-au mai facut economii datorita vacantei ■ plata facturilor se va face din costurile standard/per elev ■ Principalul furnizor de utilitati din zona Moldovei, compania…

- ■ doi nemteni au ajuns in penitenciar pe 11 ianuarie ■ este vorba despre o persoana acuzata de scandal, iar cealalta de tilharie, ultraj si taiere ilegala de arbori ■ Ziua de 11 ianuarie 2022 a fost cu ghinion pentru doi nemteni care au fost condamnati la pedepse privative de libertate, mandatele fiind…

- ■ in week-end, pompierii nemteni au intervenit la mai multe evenimente nedorite ■ una din misiuni, la Pincesti, a durat vreo 12 ore ■ scurtcircuitul electric a fost la originea producerii majoritatii nedoridelor incidente ■ Week-end-ul care s-a incheiat a fost cu adevarat de foc pentru pompierii nemteni,…