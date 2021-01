Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Oxford ar putea primi aprobare in UK chiar la scurt timp dupa Craciun. Cercetatorii au descoperit ca o jumatate de doza ar putea fi mai eficienta decat o doza intreaga, potrivit news.ro. Marea Britanie pare sa fie tara care da tonul la tot ce inseamna vaccin…

- Corina Ichim este medic chirurg in Marea Britanie. Acolo s-a inceput campania de vaccinare impotriva COVID-19, iar ea a trecut prin aceasta experiența in data de 12 decembrie. Mai jos mesajul medicului chirurg: „Dragi colegi si prieteni, As dori sa va incurajez cu privire la mult prea controversatul…

- Pretul pentru guvernele tarilor care doresc vaccinul anti-Covid produs de Moderna va fi intre 25 si 37 de dolari pentru o doza. Costul final e decis in functie de volumul comandat. Compania lui Stephane Bancel a trecut a treia faza a studiilor clinice. Cu o eficienta anunțata de 94.5%, vaccinul dezvoltat…

- Societatea americana din domeniul biotehnologiei Moderna a anuntat luni, intr-un comunicat, ca vaccinul sau impotriva covid-19 este eficient in proportie de 94,5% in reducerea riscului imbolnavirii, un nivel similar celui anuntat saptamana trecuta de Pfizer/BioNTech (90%), relateaza AFP. Citește…

- Bursele europene au avut luni caștiguri importante, in urma victoriei proiectate a lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din SUA și a știrii pozitive despre vaccinul anti-COVID, venita de la Pfizer, relateaza CNBC.

- Rușii lucreaza la un vaccin impotriva coronavirusului, care este dezvoltat la Institutul de Cercetari Științifice al gripei din Sankt Petersburg. Vaccinul va fi sub forma de picaturi sau spray in nas, relateaza Izvestia.„Vaccinul, care este dezvoltat de oamenii de știința de la Institutul…