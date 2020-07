Reuşesc autorităţile să „stârpească“ arderea deşeurilor din 1 Mai? Un cititor GdS a sesizat faptul ca lucrurile nu s-au schimbat prea mult in cartierul craiovean 1 Mai. Vechea „ocupatie“ a unor persoane care ard cauciucuri, cabluri si alte deseuri pare ca nu poate fi starpita. In continuare, in cartierul 1 Mai aerul devine irespirabil dupa lasarea serii. In unele zile, mirosul inecacios de fum ajunge pana in centrul Craiovei. La sfarsitul lunii iunie, autoritatile au facut controale in cartierele 1 Mai si Popoveni, ocazie cu care au fost date mai multe amenzi. Politia Locala Craiova spune ca face periodic actiuni pentru sanctionarea persoanelor care ard ilegal… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

