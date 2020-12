Stiri pe aceeasi tema

- Spania, o țara in care traiesc sute de mii de romani, va impune carantina parțiala de sarbatori. In anumite regiuni ale țarii deplasarile vor fi limitate. Ministrul Sanatații din Spania a anunțat restricții speciale pe perioada sarbatorilor de iarna. De Craciun și de Revelion spaniolii nu vor putea…

- Autoritațile din Spania au anunțat ca Sarbatorile de iarna pot fi petrecute in familie insa cu anumite restricții. Ibericii nu vor putea sa se reuneasca mai mult de zece persoane de Craciun si de Revelion si vor putea sa se deplaseze doar in mod exceptional dintr-o regiune in alta pentru a se alatura…

- Spaniolii nu vor putea sa se reuneasca mai mult de zece persoane de Craciun si de Revelion si vor putea sa se deplaseze doar in mod exceptional dintr-o regiune in alta, a anuntat Ministerul Sanatatii din Spania.

- Mai multe magazine au fost amenajate in centrul capitalei Spaniei, iar oamenii au dat navala. In zona s-a format aglomerație. Strada Presiado arata ca un furnicar. © Sputnik / Алексей ВитвицкийMoldovenii din Germania: Restrictii dure de Craciun si Revelion „Cred ca sunt mulți oameni aici,…

- Petrecerile de Craciun in Spania ar putea fi limitate la șase persoane. Guvernul spaniol va propune sarbatori „diferite” de Craciun și Revelion, cu doar șase persoane la petreceri, incercand in același timp sa mențina „sufletul și spiritul” sezonului festiv, scrie Reuters, citand El Mundo. Citand…

- Agentiile de turism organizeaza targuri online, din cauza pandemiei, și taie prețurile pachetelor de sarbatori cu pana la 50% Mai multe agentii de turism au luat decizia de a organiza targuri in sistem online din cauza imposibilitatii desfasurarii variantei clasice din cauza restrictiilor impuse de…

- Prețurile imense, cozile lungi și profitul mare din urma sarbatorilor au devenit lucruri tipice perioadei de Craciun și Revelion. Multe magazine depind de aceasta perioada, de sarbatori, pentru a-și scoate profit și a-și asigura buna funcționare…

- Invitat vineri seara la Digi 24, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a spus ca nu se asteapta ca sarbatorile de Craciun si Revelion din 2020 sa fie la fel ca cele din alti ani.