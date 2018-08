Stiri pe aceeasi tema

- Aretha Franklin a fost internata in stare grava la spital, in Detroit. Artista, in varsta de 76 de ani, si-ar fi luat la revedere de la familie. Aretha a fost diagnosticata cu cancer in 2010, dar a continuat...

- Vlad Zamfirescu are dublu rol in pelicula “Secretul Fericirii”, care va intra pe marile ecrane din aceasta toamna. Il regasim in calitate de actor, dar și de regizor, fiind prima lui astfel de experiența. Despre provocarile profesionale, familie și hobby-uri, am stat de vorba cu fiul lui Florin Zamfirescu.…

- Disparitie misterioasa in Timis. O femeie in varsta de 44 de ani este de negasit, dupa ce a plecat vineri, in data de 27 iulie, de la domiciliul sau din satul Sustra, comuna Topolovatu Mare, fara sa spuna nimic nimanui. Carmen Cirlig nu a mai revenit acasa pana la ora actuala, iar telefoanele ii sunt…

- E˜efa DirecE›iei Politici A®n domeniul AsistenE›ei Medicale Primare, din cadrul Ministerului SAƒnAƒtAƒE›ii, Muncii E™i ProtecE›iei Sociale, Tatiana ZatA®c, a explicat pentru Radio Sputnik Moldova cum vor activa medicii de familie, dupAƒ ce A®E™i vor deschide cabinetele individuale.

- Tehnicianul echipei Arsenal Londra, Unai Emery, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Singapore, ca respecta decizia lui Mesut Ozil de a se retrage din nationala Germaniei si vrea ca jucatorul sa se simta ca acasa la formatia londoneza, informeaza news.ro“Noi toti vrem…

- Accident cu o familie de romani in Austria. MAE face precizari legate de situatia celor doua ranite, o fetita si mama ei. Tatal a murit pe loc. Un teribil accident cu o familie de romani a avut loc in Austria, sambata. MAE face precizari legate de situatia celor doua ranite, o fetita si mama ei. […]…