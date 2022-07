Stiri pe aceeasi tema

- Problemele legate de lanturile de aprovizionare generate de pandemia COVID-19 si de invazia Rusiei in Ucraina ar putea duce la o pierdere de 920 de miliarde de euro la nivelul produsului intern brut (PIB) in intreaga zona euro, pana in 2023, conform unui raport Accenture, ceea ce echivaleaza cu 7,7%…

- Chiar daca se observa disparitati in functie de pozitia companiilor in lantul de aprovizionare sau locatia geografica, cele 13 sectoare analizate de Coface vor continua sa fie afectate de razboiul din Ucraina, direct sau indirect, pe termen mediu si lung.

- Carantinele din China au un impact mai mare asupra lanturilor globale de aprovizionare decat razboiul din Ucraina, care va fi resimtit si dupa ce vor fi ridicate, a declarat seful departamentului de transport de marfa al Deutsche Post DHL Group, Tim Scharwath, transmite Reuters, preluata de News.ro…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar urma sa afecteze negativ economia Romaniei, se arata intr-un raport publicat luni de Comisia Europeana. Efectele directe negative ale invaziei vor fi probabil limitate in urma legaturilor comerciale directe reduse ale Romaniei cu Ucraina si Rusia. Cu toate acestea,…

- Previziunile economice de primavara, publicate luni de Comisia Europeana (CE), indica o incetinire accentuata a cresterii economice a Romaniei in acest an, de numai 2,6%, pe masura ce inflatia reduce veniturile disponibile iar razboiul din Ucraina afecteaza increderea in economie.

- Problemele legate de diferitele latimi de cale ferata au exclus transportul pe scara larga prin Romania, asa ca acum se analizeaza daca este posibil ca trenul sa ajunga in porturile baltice pentru export, a spus ea.In mod normal, 5 pana la 6 milioane de tone de cereale pe luna ar putea fi livrate pe…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca Guvernul roman a luat toate masurile necesare pentru a ameliora efectele inflatiei si ale problemelor economice. Nu acuzati clasa politica din Romania, de vina este razboiul declansat de Putin in Ucraina, a precizat seful statului.

- Razboiul din Ucraina a reaprins perturbarea lanțurilor de aprovizionare globale, ca și in Europa Centrala și de Est (ECE), iar exporturile Romaniei au cea mai mare expunere din regiune la efectele acestui fenomen, scrie cursdeguvernare.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…