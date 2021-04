Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, joi, pe ministrii Afacerilor Externe din Republica Polona, Zbigniew Rau, si Republica Turcia, Mevlut Cavusoglu, insotiti de ministrul roman Bogdan Aurescu, cu prilejul participarii acestora la lucrarile Trilateralei pe teme de securitate Romania-Polonia-Turcia,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, participa, luni, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene, printre temele de discutie fiind situatia din Georgia si cea din Ucraina. Aurescu va reitera "sprijinul pentru parcursul european al Ucrainei si pentru aprofundarea…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat astazi, 14 aprilie 2021, alaturi de ministrul apararii nationale, Nicolae Ciuca, la reuniunea extraordinara comuna a ministrilor afacerilor externe si ministrilor apararii din statele membre NATO, organizata in format videoconferinta.Reuniunea…

- Romania sprijina elaborarea unui nou Concept strategic al NATO pentru a reflecta mai bine realitatile de securitate actuale, a transmis, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Aliantei, care se desfasoara la Bruxelles. Programul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, marti si miercuri, la Bruxelles, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre NATO, context in care va reitera "sprijinul deplin" al Romaniei pentru procesul de reflectie NATO 2030 si va sublinia importanta consolidarii relatiei…

- Ministrul Bogdan Aurescu a participat, luni, la Bruxelles, la reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale UE, context in care a vorbit inclusiv de tensiunile din Belarus si perspectivele relatiei dintre Uniunea Europeana si Rusia. In cadrul reuniunii, la capitolul Afaceri…

- Agenția de turism Hello Holidays a pastrat in 2021 prețurile din 2019 și deruleaza periodic campanii de reduceri cu pana la 50% pentru transport, taxe de aeroport, cazare sau ofera același preț intreg sezonul pentru cazarea la un anumit hotel. Potrivit Denisei Oprea, director de marketing Hello Holidays,…

- Bogdan Aurescu a declarat, inainte de a participa la reuniunea de luni de la Bruxelles a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene ca va reintera la intrunire faptul ca Romania a condamnat arestarea lui Alexei Navalnii, care este inacceptabila si ca represiunea opozitiei,…