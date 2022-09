Stiri pe aceeasi tema

Ambasadorul Chinei la ONU, Zhang Jun, a declarat la o ședință a Consiliului de Securitate ca izolarea și sancțiunile vor "duce intr-o fundatura", dupa ce SUA a cerut organismului sa condamne referendumurile organizate de Rusia in regiunile ocupate din Ucraina.

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, dupa cum se asteapta, urmeaza sa vorbeasca pe 22 septembrie la sedinta Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina, a anuntat o sursa din cadrul delegației rusa.

Soarta Națiunilor Unite ar putea ajunge la fel ca cea a predecesorului sau, Liga Națiunilor, daca puterile membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU vor fi „incalcate", a avertizat șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, potrivit TASS.

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, se așteapta ca, odata cu creșterea actuala a prețului gazului pe piața spot europeana, acesta sa ajunga la 5.000 de euro pana la sfarșitul anului 2022. El și-a exprimat aceasta opinie duminica pe canalul sau Telegram.

Țarile occidentale oscileaza intre un razboi hibrid si un conflict armat deschis cu Moscova, considera secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, citat de EFE si Interfax, transmite Agerpres.

Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se va reuni joi, intr-o sedinta de urgenta, pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie, situata in estul Ucrainei, in contextul in care Kievul si Moscova se acuza reciproc de atacuri in aceasa zona, afirma surse diplomatice.

Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat pe contul sau de Telegram o harta cu Ucraina impartita dupa razboi.

Se zvonește ca Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului rus de Securitate, s-ar fi simțit rau. Zilele trecute ar fi existat o tentativa de asasinat impotriva oficialului rus.