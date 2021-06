Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat astazi, 21 iunie 2021, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE (CAE), care s-a desfașurat la Luxemburg. In cadrul reuniunii, miniștrii afacerilor externe europeni au abordat teme precum ultimele evoluții in relația UE–Rusia, rolul UE in Procesul de Pace in Orientul Mijlociu, precum și situația din Mali, Liban, Iran, relația UE-Turcia și Etiopia. De asemenea, au avut dezbateri referitoare la evoluțiile din Belarus și au participat la un mic dejun cu liderul opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia. Discuțiile…