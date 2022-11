Reuniunea miniștrilor de externe ai NATO va avea loc in zilele de 29 și 30 noiembrie 2022, la București. Ministrul de externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, va prezida reuniunea. Conform agendei de lucru, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va ajunge in Romania luni și se va intalni cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Secretarul de stat […] Articolul Reuniunea ministrilor de externe ai NATO va avea loc la Bucuresti apare prima data in Curierul National .