- Statele Unite vor anunța marti un ajutor financiar "substantial" acordat Ucrainei pentru a o sprijini sa faca fata daunelor pe care Rusia le-a provocat infrastructurii sale energetice, in marja reuniunii NATO din Romania, au indicat luni inalti responsabili americani.

- SUA au anunțat ca vor debloca un ajutor financial pentru infrastructura energetica a Ucrainei. Acest ajutor are ca scop acoperirea daunelor produse de forțele armate ruse asupra infrastructurii energetice.

- In timp ce iarna iși arata tot mai des colții, Rusia continua cu bombardamente puternice asupra infrstructurii energetice a Ucrainei, lasand milioane de cetațeni in suferința. In mesajul sau zilnic, Volodimir Zelenski nu a mai reușit sa țina pasul cu optimismul exprimat pana acum, solicitand ajutor…

- Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a spus, miercuri, legat de explozia din Polonia, in urma careia doi oameni au murit, ca este nevoie de claritate pentru a vedea exact ce s-a intamplat și ca nu e momentul de speculații. Bogdan Aurescu a mai subliniat intr-o declarație de presa transmisa de Digi…

- Astazi, Rusia ataca deschis toata infrastructura energetica a Ucrainei pentru a crea dificultați maxime ucrainenilor in ceea ce ține de asigurarea cu energie electrica și termica pe parcursul iernii. O spune consilierul președintelui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak. Potrivit acestuia, iarna va…

- Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, a declarat ca asteapta ca PSD „sa vina foarte repede cu o propunere serioasa pentru portofoliul Apararii”. „Pentru PNL aceasta demisie este o demisie de care am luat act. E un subiect inchis. As fi avut si am avut de-a lungul timpului comentarii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca l-a convocat la sediul ministerului pe insarcinatul cu afaceri ad interim al Belarus in Romania. „Ca urmare a declaratiilor facute de liderul belarus Aleksandr Lukasenko la un eveniment public in cursul zilei de sambata, 17 septembrie, ocazie cu care…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus a acuzat Romania ca trimite ajutor militar Ucrainei, facand referire la un „al cincilea pachet” aprobat recent pentru forțele ucrainene. Maria Zaharova susține ca a existat o discuție telefonica intre miniștrii apararii din cele doua țari, in care…