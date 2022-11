Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe va co-organiza Reuniunea Liderilor de la Munchen, format al Conferintei de Securitate de la Munchen, inaintea Ministerialei de Externe a NATO de la Bucuresti, informeaza un comunicat MAE.

- Reuniunea Liderilor de la Munchen, care va reuni peste 75 de participanți la nivel inalt din peste 25 de state, va avea loc la București in 28 și 29 noiembrie, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Reuniunea ministrilor de externe din statele membre ale NATO, pe care Romania o va gazdui in 29 si 30 noiembrie, confirma rolul tarii noastre in actualul context de securitate si reflecta interesul pe care NATO si aliatii il au fata de regiunea noastra, dar in acelasi timp arata si sprijinul constant…

- Dupa aproape cinci ani in care a fost ținut la sertar, a fost adoptat un proiect de lege ce permite practic „clonarea” consulatelor. Este vorba de legea privind instituirea centrelor comunitare romanești in strainatate , ce au atribuții similare centrelor diplomatice. Votata cu o larga majoritate de…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța lansarea logo-ului Reuniunii Miniștrilor Afacerilor Externe Aliați de la București, eveniment care se va desfașura pe 29 si 30 noiembrie 2022 si va marca prima reuniune de acest tip dupa Summitul NATO de la Madrid.

- Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Esaulenco, a fost angajat in funcția de ambasador cu misiuni speciale la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene. Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul Romaniei a unui reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la București, care a fost informata cu privire la decizia sus-menționata din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan…