- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a atentionat China si Rusia sa nu utilizeze distribuirea de vaccinuri anti-COVID-19 pentru a-si extinde influenta in lume, informeaza marti dpa. Lupta impotriva pandemiei nu ar trebui sa fie despre "inregistrarea de avantaje geostrategice pe termen…

- Lupta impotriva pandemiei de coronavirus, problemele climatice si ajutorul pentru Africa sunt trei subiecte majore incluse pe ordinea de zi a reuniunii ministrilor de externe din tarile membre ale G20, de marti, la Matera, in sudul Italiei, relateaza dpa. Din componenta Grupului celor mai…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut, inaintea reuniunii miniștrilor de Externe ai UE, sanctiuni economice impotriva Belarusului, care ar putea viza industria potasei sau sectorul energetic. De asemenea, vor fi inasprite restrictiile la exporturile din UE de arme si echipamente care pot fi…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a inceput joi o vizita in Israel si teritoriile palestiniene pentru a evalua mijloacele prin care comunitatea internationala poate ajuta la o incetare a focului, la zece zile de la declansarea noilor violente intre Israel si miscarea palestiniana islamista Hamas,…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a dat asigurari autoritatilor afgane, in cursul unei vizite efectuate joi la Kabul, ca Germania isi va continua sprijinul si dupa retragerea militarilor NATO, informeaza dpa, potrivit Agerpres. "Germania ramane un partener de incredere de partea poporului…

- Rusia a anuntat luni expulzarea unui diplomat italian ca represalii la ''actiuni neamicale si nejustificate'' ale Romei, care a expulzat la finalul lunii martie doi functionari rusi pentru un caz de spionaj, transmite AFP, preluata de Agerpres.Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- BUCURESTI, 6 apr – Sputnik. „Rusia desfasoara o cooperare consolidata in aceasta privința cu partenerii sai din regiunea Asia-Pacific, unde dorința de a trece la acorduri reciproce in monede naționale sau alte monede in afara de dolar este destul de mare. Multe țari din America Latina și din Africa…