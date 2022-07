Reuniunea Eurogrupului se va concentra pe inflaţie în contextul înrăutăţirii previziunilor economice Ministrii de Finante din zona euro ar urma sa anunte luni ca lupta impotriva inflatiei este prioritatea momentului, in pofida diminuarii ritmului de crestere a economiei blocului, au declarat oficialii citati de Reuters, in conditiile in care acestia urmeaza sa fie informati despre inrautatirea previziunilor economice. La reuniunea lunara a ministrilor Finantelor, care are loc luni si marti, Comisia Europeana ar urma sa prezinte noile sale prognoze economice, care arata o incetinire a ritmului de crestere si o inflatie mai mare, sustin oficialii consultati de Reuters. Ministrii se vor concentra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns, marti, la Luxembrug, la un "consens total" in vederea acordarii Ucrainei statutului de stat candidat la aderarea la UE. Anuntul a fost facut de ministrul francez Clement Beaune - cu doua zile inaintea unui summit dedicat…

- Comisia Europeana va oferi expertiza tehnica pentru a ajuta noua state membre, printre care și Romania, sa primeasca persoanele care fug din calea razboiului din Ucraina. Cele noua țari sunt: Belgia, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Italia, Polonia, Romania și Slovacia. Acestea vor fi sprijinite in…

- Comisia Europeana va oferi expertiza tehnica pentru a ajuta noua state membre, printre care si Romania, sa primeasca si sa sprijine persoanele care fug din calea razboiului din Ucraina. Statele membre care au depus cerere de sprijin vor beneficia de el in lunile urmatoare. Acestea sunt Belgia, Cipru,…

- Liderii G7, grupul celor mai industrializate țari, se vor reuni duminica in format online, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina. La reuniune, va fi prezent si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat vineri un purtator de cuvant al guvernului german, relateaza The Guardian. „8 mai…

- Forța de Raspuns NATO (NRF) a fost activata in Romania, a anunțat Comandamentul Aliat de la Napoli (Italia), in a carui zona de responsabilitate se afla Romania. „Forța de Raspuns a NATO a fost activata iar NATO a creat un nou Grup de Lupta in Romania”, a anunțat Comandamentul de la Napoli. Acest anunț…

- 115 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 45 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 1 872 de teste. Din numarul total de cazuri cinci sint asociate cu contact in afara țarii, cite unul din Ucraina (un refugiat), Italia, Romania, Grecia și Franța.…

- 115 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dupa efectuarea a 1 872 de teste. Din numarul total de cazuri cinci sunt asociate cu contact in afara țarii, cate unul din Ucraina (un refugiat), Italia, Romania, Grecia și Franța.