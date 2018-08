Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat luni ca politica externa si diplomatia Romaniei pot si au datoria sa ramana "un liant fundamental al societatii". "Din pacate, ne gasim intr-un context global fluid, intr-o perioada de contestari deschise sau ascunse, de reasezari fundamentale,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat marti, in calitate de invitat de onoare, la deschiderea Reuniunii diplomatiei slovace, in marja careia a avut intalniri cu premierul slovac, Peter Pellegrini, si cu omologul slovac, Miroslav Lajcak. In discursul sau de la Reuniunea diplomatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe ministrul industriilor primare si al bunastarii sociale din Republica Democratica Socialista Sri Lanka, Daya Gamage, aflat in vizita de lucru in Romania, informeaza MAE intr-un comunicat transmis AGERPRES. Cei doi demnitari si-au exprimat…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, referitor la nominalizarea noului ambasador al Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, ca il bucura venirea unui ambasador care are o legatura cu Romania, exprimand convingerea ca Parteneriatul strategic dintre cele doua tari va cunoaste…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Paul Brummell, in vizita de ramas bun, cu prilejul incheierii mandatului acestuia in Romania, cei doi interlocutori exprimandu-si satisfactia fata de evolutiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti ca ia in calcul varianta unei noi propuneri de ambasador al Romaniei in Israel, avand in vedere ca nu are niciun raspuns din partea presedintelui Klaus Iohannis la propunerea avansata in luna martie."Nu am avut niciun semnal…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri si joi, in marja reuniunii ministeriale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica de la Paris, intrevederi cu sefii delegatiilor din Argentina, Coreea de Sud, Japonia, Noua Zeelanda, Paraguay si SUA, prilej cu care au…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat miercuri si joi la o serie de evenimente din cadrul reuniunii anuale la nivel ministerial a Consiliului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), desfasurate la sediul organizatiei din Paris. Potrivit unui comunicat al…