Stiri pe aceeasi tema

- “Desi suntem dezamagiti ca situatia din sectorul sanatatii ne va impiedica sa ne putem reuni personal la Jackson Lake Lodge anul acesta, asa cum am planificat, siguranta oaspetilor nostri si a comunitatii din comitatul Teton este prioritatea noastra”, a declarat presedintele Fed Kansas City, Esther…

- IBM va permite revenirea la birouri doar a angajatilor vaccinati impotriva Covid-19, incepand din 7 septembrie, data stabilita pentru redeschiderea acestora, transmite Reuters, conform news.ro. Cu toate acestea, redeschiderea va fi doar pentru angajatii complet vaccinati care aleg sa vina…

- Autoritatile sarbe au autorizat a treia doza de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele imunocompromise (cu sistem imunitar slabit), angajatii din domeniul sanitar si orice persoana care a fost vaccinata in urma cu cel putin sase luni, a declarat ministrul muncii Darija Kisic Tepavcevic, conform Reuters.…

- Cancelarul Angela Merkel s-a declarat joi ingrijorata de dinamica "exponentiala" a noilor infectari cu COVID-19 in Germania, mai ales din cauza raspandirii variantei Delta a coronavirusului, si a cerut populatiei sa se vaccineze, relateaza Reuters si AFP. "Exista o crestere exponentiala" a numarului…

- Franta a raportat duminica peste 12.500 de cazuri noi de Covid-19, fiind a treia zi in care numarul infectiilor a depasit nivelul de 10.000, in conditiile in care raspandirea variantei mai contagioase Delta a dus la accelerarea cresterii, transmite Reuters. Ministerul Sanatatii a precizat totusi ca…

- Infectarile cu varianta Delta, considerata mult mai contagioasa, reprezinta in prezent in jur de 40% dintre cazurile din Franta, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal. Oficialul a avertizat ca un al patrulea val al epidemiei de Covid-19 ar putea lovi in curand tara, transmite…

- Polonia risca sa se confrunte cu circa 15.000 de noi cazuri de COVID-19 pe zi daca nu intensifica vaccinarea inaintea unui potential val patru al epidemiei in toamna, a avertizat marti ministrul polonez al sanatatii, in contextul temerilor privind ritmul lent al vaccinarii, relateaza Reuters.…

- Dolarul american a crescut miercuri la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni si jumatate, iar in luna iunie a inregistrat cea mai buna evolutie lunara dupa noiembrie 2016, fiind sustinut de o schimbare majora a previziunilor Rezervei Federale (Fed) fata de dobanzi si de ingrijorarea legata…