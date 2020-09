Reuniunea Anuală a Diplomației Române se va desfășura în format online Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR) incepe luni, 7 septembrie 2020, tema editiei din acest an fiind “Impactul pandemiei asupra tendintelor internationale si raspunsurile diplomatiei romane”. Reuniunea, organizata de Ministerul Afacerilor Externe, se desfasoara in perioada 7-9 septembrie si va avea loc, in premiera, in format online, prin sistem de videoconferinta. Lucrarile Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane vor fi conduse de catre ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, iar premierul Ludovic Orban va participa la sesiunea de deschidere. Invitatii straini ai editiei din acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Josep Borrell, Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate / Vicepreședinte al Comisiei Europene, a anunțat astazi numiri de conducere in cadrul Serviciului European de Acțiune Externa (SEAE) in sediu:Oana Cristina POPA a fost desemnata șef al delegației UE in Muntenegru. In…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta. Intrunirea va fi prezidata de presedintele Consiliului European, Charles Michel.Potrivit Administratiei Prezidentiale, reuniunea va fi prezidata de catre…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta.Reuniunea este prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care reprezinta Uniunea Europeana alaturi de presedintele Comisiei Europene, Ursula…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta, potrivit Administratiei Prezidentiale. Reuniunea este prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care reprezinta Uniunea Europeana alaturi…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Reuniunea va fi prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care va reprezenta…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Reuniunea va fi prezidata de catre presedintele Consiliului European, Charles Michel, care…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata in format videoconferinta. Intrunirea va fi prezidata de presedintele Consiliului European, Charles Michel. Potrivit Administratiei Prezidentiale, reuniunea va fi prezidata de catre…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa joi, 18 iunie a.c., la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfașurata in format videoconferința.Reuniunea va fi prezidata de catre Președintele Consiliului European, Charles Michel, care va reprezenta Uniunea Europeana alaturi…