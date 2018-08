Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza, in perioada 27-29 august 2018, Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR), tema editiei fiind ”Diplomatia – un pilon al Romaniei Centenare”. Invitatul special al editiei din acest an a reuniunii diplomatiei este ministrul federal al afacerilor externe al…

- Noul ambasador britanic in Romania, Andrew Noble, a fost primit, joi, de catre ministrul de Externe, Teodor Melescanu, cu ocazia prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare. Noble a mai fost in Romania in anii 1983-1986, titreaza News.ro. Andrew Noble a intrat in diplomatie in anul 1982, iar in perioada…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat referitor la nominalizarea noului ambasador al Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, ca il bucura venirea unui ambasador care are o legatura cu Romania, ...

- In cursul zilei de miercuri, la sediul Parchetului General, Augustin Lazar, procurorul general al PICCJ, a avut o intrevedere cu Michael Roth, ministrul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Federal German de Externe.Invitatul a fost insotit de Markus Teglas, seful sau de cabinet si…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a confirmat, luni, la Palatul Parlamentului, inlocuirea ambasadorului SUA la Bucuresti, Hans Klemm, el afirmand doar ca persoana care va prelua postul va fi o persoana ”care vorbeste limba romana”.

