Reuniunea ambasadorilor statelor UE la Bruxelles a fost anulată din cauza coronavirusului Reuniunea pe care reprezentantii permanenti ai statelor UE o aveau programata pentru vineri la Bruxelles a fost anulata ca masura de ''precautie'' dupa ce ambasadoarea croata a avut contact cu o persoana recent infectata cu coronavirus, au declarat surse diplomatice pentru agentia EFE.



Conform acestor surse, ambasadoarea Croatiei, tara care detine presedintia semestriala a Consiliului UE, a avut contact cu persoana din Consiliu confirmata ca fiind infectata cu coronavirusul COVID-19.



Ambasadoarea croata a optat pentru ''izolare ca masura de precautie''

Sursa articol: agerpres.ro

