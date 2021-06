Stiri pe aceeasi tema

- O puternica furtuna care s-a abatut duminica seara peste mai multe zone din Bihor a lasat in urma prapad, in special in Nojorid. Unii localnici vorbesc de o tornada! The post (VIDEO) Imagini teribile dupa tornada appeared first on Cotidianul RO .

- Viiturile au facut prapad in Bihor. O casa din localitatea Cociuba Mica a fost luata cu totul de ape, familia fiind evacuata din timp de salvatori. Momentul in care Crisul Pietros disloca imobilul construit din materiale prefabricate a fost surprins intr-o inregistrare video chiar de catre salvatorii…

- Ioana Mihaila duce mai departe modalitatea de promovare a sa cu noi metode! Mihaila s-a dus in Bihor și s-a implicat in campania de vaccinare. Desigur, nu pentru ca nu ar fi fost medici și prea mulți doritori de vaccin anti-COVID-19, ci pentru imagine. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a…

- La doi pași dor de spectacolul lalelelor din parcul justiției incepe poate cea mai colorata strada din oraș. Fosta Alee a Trandafirilor, in prezent strada academician,Alexandru Borza, a inflorit și ofera timișorenilor un spectacol de poveste.

- ????????‍♀️????Performanța extraordinara! Echipa de volei feminin a Turzii este de astazi in Divizia A! ACS Volei Turda ,,Cristina Pirv” a promovat in prima liga dupa ce a participat la Turneul

- Hyundai este așteptat sa lanseze noul Kona N, primul SUV de performanța al companiei. In urma cu o luna, producatorul asiatic a publicat primele imagini-teaser și a anunțat ca acesta va fi echipat cu motor de 2.0 litri și transmisie automata. Acum, Hyundai revine cu alte doua fotografii pentru a mai…

- Promovarea echipe comunale Sportul Cioraști in Liga I la futsal reprezinta o performanța rarisima date fiind imprejurarile in care a fost obținuta. Mai intai pentru ca formația de futsal, abia inființata, a avut susținerea comunitații care i-a asigurat condițiile trebuitoare pentru pregatire, echipare,…

- In timp ce ii citeam dosarul de securitate de la CNSAS, ma gandeam ca securiștii, fara sa-și dea seama de valoarea urmaririi lor in timp, au reușit sa inregistreze pentru istorie ce a facut Arsenie Boca in București, zi dupa zi, timp de mulți ani. 1943-1989, nu-i de ici, de colea. Zeci de securisti…