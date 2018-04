In memoriam. Cazut la datorie in timpul unei misiuni. Au trecut 13 ani de atunci

Sublocotenentul pm Narcis Sonei a cazut la datorie, pe 24 aprilie 2005, in timpul desfasurarii unei misiuni de patrulare in teatrul de operatii din Afganistan.Atunci TAB ul in care se afla a trecut peste un dispozitiv explozibil improvizat… [citeste mai departe]