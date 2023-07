Stiri pe aceeasi tema

- Romania si alte patru tari membre ale Uniunii Europene din vecinatatea Ucrainei vor adresa Bruxelles-ului, miercuri, o solicitare comuna de a prelungi interdictia care vizeaza importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita de 15 septembrie, pentru a evita perturbari majore ale pietei,…

- Volodimir Zelenski a declarat ca trebuie depuse toate eforturile, astfel incat coridorul prin care se exporta cereale prin Marea Neagra sa continue sa fie utilizat chiar si dupa ce Rusia si-a suspendat participarea, a declarat purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia pentru a discuta cu președintele Recep Tayyip Erdogan despre acordul privind cerealele din Marea Neagra și despre evoluțiile razboiului din Ucraina, a anunțat joi agenția de stat Anadolu, potrivit Reuters.

- Rusia a dus aproximativ 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina pe teritoriul rusesc, a declarat, duminica seara, Grigori Karasin, seful comitetului international din cadrul Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, relateaza Reuters. „In ultimii ani, 700.000 de copii…

- Ucraina a cerut marti o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ceea ce a numit un „atac terorist rusesc” asupra barajului de la hidrocentrala Kahovka din sudul Ucrainei, relateaza Reuters. Kievul cere ca incidentul sa fie discutat si de Consiliul guvernatorilor AIEA,…

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, vazut ca unul dintre cei mai fideli aliati ai lui Vladimir Putin, a declarat ca razboiul din Ucraina ar putea dura zeci de ani, cu perioade lungi de lupte intrerupte de armistitii, a relatat joi agentia rusa de presa RIA, citata de Reuters. „Acest conflict…

- Rusia blocheaza prelungirea acordului pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, condiționand totul de ridicarea unor sancțiuni. Rusia impiedica desfasurarea reuniunii in cadrul careia era planificata discutarea termenilor cu privire la prelungirea acordului care permitea exportul de cereale…

- Forțele armate ucrainene planuiau sa loveasca Moscova cu ocazia implinirii unui an de la declanșarea invaziei ruse in Ucraina, dar nu au facut acest lucru la cererea SUA, potrivit ziarului american The Washington Post, care citeaza documente ale Pentagonului care au facut obiectul unor scurgeri de informații,…