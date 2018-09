Reuniune mondială pe tema schimbărilor climatice la San Francisco Edili, guvernatori, alesi locali si manageri din lumea intreaga se reunesc miercuri la San Francisco in cadrul primei reuniuni mondiale pentru actiune privind schimbarile climatice cu scopul de a-i determina pe liderii mondiali sa accelereze lupta pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera conform Acordului de la Paris, potrivit AFP. Paris, Bonn, Beijing, Cape Town, Ciudad de Mexico, Tokyo, orase din India, numeroase regiuni de pe mai multe continente, precum si orase si state americane guvernate de democrati vor fi reprezentate la diverse niveluri in timpul celor trei zile ale reuniunii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Militanti ecologisti din toate partile lumii au iesit sambata in strada solicitand autoritatilor sa ia masuri urgente si concrete impotriva fenomenului incalzirii globale, inainte de summitul COP 24 pe probleme de mediu ce va avea loc la Katowice in Polonia, informeaza AFP. De la Melbourne…

- O sesiune intermediara de negocieri pentru clima a debutat marti la Bangkok, cu trei luni inainte de COP24 din Polonia, cu scopul de a implementa dispozitiile Acordului de la Paris din 2015. Debutul sesiunii a fost marcat de o manifestare care a criticat responsabilitatea "tarilor bogate", in special…

- 100 de bucatari din toate colțurile lumii s-au adunat in capitala mexicana Ciudad de Mexico pentru a dobori un record ... delicios. Ei au preparat un sandwich uriaș, cu o lungime de peste 70 de metri și o greutate de 865 de kilograme.

- Douazeci si trei de orase si regiuni ale lumii, in care traiesc peste 150 de milioane de locuitori, s-au angajat marti sa isi reduca semnificativ volumele de deseuri incinerate sau depozitate, intrucat...

- Deși ne vin in minte metropole ca New York, Hong Kong atunci cand vorbim despre cele mai scumpe locuri din lume, primul loc in clasament este de fapt ocupat de un oraș cu puțin peste 1.000 de locuitori. Potrivit Times, o mică insulă din Atlantic tocmai a fost desemnată ca fiind cel…

- Productia mondiala de mere, struguri si pere din sezonul 2017/2018 este estimata sa scada cu 2,7 milioane de tone metrice (tone), ajungand la 77,3 milioane din cauza ingheturilor de primavara, care afecteaza livezile in intreaga UE, arata un raport al Departamentului de Agricultura al Statelor Unite

- Atletul rus Serghei Subenkov a stabilit cea mai buna performanta mondiala din 2018 in proba de 110 m garduri, fiind cronometrat in 12sec.92/100, luni, cu ocazia "Memorialului Istvan Gyulai", desfasurat in Ungaria, la Szekesfehervar, informeaza AFP. Subenkov (27 ani), campion mondial la Beijing, in 2019,…

- Peste douazeci de tari, de la Germania, Franta si Marea Britanie pana la state insulare din Oceanul Pacific, au anuntat, joi, ca vor incerca sa isi limiteze pana in anul 2020 emisiile de gaze cu efect de sera peste obiectivele prevazute in cadrul Acordului de la Paris, informeaza Reuters. Statele au…