- Presedintele belarus Alexandru Lukasenko s-a folosit de un discurs, sambata, pentru a ameninta cu represalii militare pe oricine ii ataca tara, pe masura ce tensiunile legate de razboiul din Ucraina vecina raman ridicate, potrivit dpa si AFP. Vorbind in ajunul sarbatoririi Zilei Independentei a tarii,…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au convenit ca Ankara va incerca sa ajute la curațarea minelor din porturile ucrainene, a declarat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, la o conferința de presa, dupa o vizita in Arabia Saudita, scrie TASS.…

- „Ucrainenii trebuie sa castige razboiul cu Rusia pentru ca „nu au dreptul sa-l piarda dupa zecile de mii de morti” in urma invaziei ruse, a spus Zelenski intr-un interviu acordat postului italian RAI, relateaza Agerpres.„Stiu ca Putin dorea un rezultat, dar nu l-a obtinut. Sa ni se propuna ceva pentru…

- ”Este foarte important, in acest moment, sa se mentina presunea asupra lui Vladimir Putin prim furnizare a si mai multe arme Ucrainei si prin cresterea sanctiunilor” impuse Kremlinului, a subliniat ea la o reuniune G7, la Wangels, in nordul Germaniei. ”Unitatea G7 a fost vitala in timpul crizei, in…

- Membra a NATO si aliata a Ucrainei, Turcia incearca inca de la inceputul razboiului sa faciliteze o mediere intre Moscova si Kiev, noteaza AFP.Continutul discutiilor nu a fost dezvaluit. Ibrahim Kalin a fost insotit de viceministrul de externe Sedat Onal.Turcia a gazduit de doua ori negocieri directe…

- Moscova a acuzat miercuri Kievul ca da inapoi de la angajamentele pe care le-a luat in timpul discutiilor de pace, precizand ca acest lucru are consecinte negative asupra negocierilor, scrie Agerpres, care preia Reuters . Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a mai anunțat ca Rusia a transmis…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri la CNN ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a spus ca Putin ar putea recurge fie la arme…