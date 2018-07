Reuniune la Viena pentru salvarea acordului nuclear cu Iran

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor întâlni vineri, la Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite.

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor intalni vineri, in orasul austriac Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite, anunta agentia IRNA, citata de site-ul israelian Ynetnews.com.

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri ale lumii se vor reuni vineri la Viena, in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015, dar care se afla acum intr-o situatie de risc, dupa ce SUA s-au retras si au anuntat ca vor impune noi sanctiuni impotriva…

- Iranul doreste ca puterile europene sa-i ofere un pachet de masuri economice pana la sfarsitul acestei luni pentru a compensa retragerea Statelor Unite din acordul nuclear semnat in 2015 cu puterile mondiale, a declarat vineri un inalt oficial iranian, citat de Reuters. "Ne asteptam ca pachetul…

- Raportul arata ca Iranul respecta restrictiile prevazute in cadrul acordului privind instalatiile sale nucleare. Informatiile AIEA sunt publicate dupa ce presedintele american Donald Trump a decis pe 8 mai sa renunte la acordul international privind programul nuclear al Teheranului.AIEA…

- ”Toate statele membre ale Uniunii Europene inca sustin acordul nuclear, in pofida faptului ca Statele Unite au decis sa se retraga. Vom continua dialogul cu SUA”, a declarat Merkel.Declaratiile cancelarului german au fost facute in contextul in care Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat…

- Comunitatea internationala se afla marti in asteptarea deciziei presedintelui american Donald Trump referitoare la retragerea sau nu a SUA din acordul nuclear ce prevede o ridicare treptata si conditionata a sanctiunilor internationale impuse Iranului, in schimbul garantiei ca acesta nu se va dota cu…

- ”Am deschide Cutia Pandorei. Ar putea izbucni razboiul. Nu cred ca Donald Trump vrea asta”, a declarat Emmanuel Macron pentru revista germana Der Spiegel. Pe 12 mai va decide Trump daca SUA se vor retrage din acordul nuclear cu Iranul. Președintele SUA a indicat in trecut ca asta va face, insa ramane…