Reuniune la Luxemburg pentru a discuta situatia Siriei. Romania e reprezentata de Melescanu Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea Consiliului Afaceri Interne (CAE) de la Luxemburg, temele de discutie fiind situatia din Siria, Iran, relatia UE cu Federatia Rusa, respectiv instrumentele financiare externe ale Cadrul Financiar Multianual post 2020.



"Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa luni, 16 aprilie 2018, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Luxemburg. Principalele teme de pe agenda sunt: situatia din Siria, Iran, relatia Uniunea Europeana - Federatia Rusa, respectiv instrumentele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul atacului din Siria, Papa Francisc a transmis, duminica, un mesaj prin care a facut un apel catre toti liderii politici pentru ca pacea sa invinga. Daca saptamana trecut Papa Francisc a denuntat atacul chimic al guvernului sirian pe care l-a definit drept „folosirea nejustificabila a unui…

- Pentagonul a anuntat ca au fost lansate 105 rachete asupra tintelor din Siria. Locotenent-generalul Kenneth McKenzie a sustinut ca Statele Unite sunt de parere ca armele chimice ale regimului sirian au fost stocate la centrul de cercetare Barzah, care a fost distrus in urma atacului. McKenzie a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump a laudat sambata executia, in cursul diminetii, a operatiunilor occidentale din Siria, intr-un mesaj postat pe Twitter, incheiat cu mesajul "Misiune indeplinita!". "Un atac perfect executat noaptea trecuta. Le multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea…

- Mai multi oficiali ai Uniunii Europene si ai statelor membre au anuntat ca sustin atacul lansat sambata dimineata de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei, cu scopul de a sanctiona regimul lui Bashar al-Assad pentru folosirea de arme chimice impotriva propriului popor. Oficialii sustin ca masacrele…

- Regimul sirian a denuntat sambata "agresiunea barbara si brutala" a occidentalilor, dupa atacuri desfasurate in cursul noptii de SUA, Franta si Marea Britanie asupra unor baze militare, a relatat agentia oficiala siriana de presa SANA, preluata de AFP si dpa. Siria "condamna in termenii…

- Ofensiva lansata in noaptea de vineri spre sambata de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva regimului lui Bashar al-Assad a constat in trei atacuri asupra instalatiilor utilizate pentru producerea si depozitarea armelor chimice, a informat Pentagonul, citat de agentia EFE. Primul…

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc, anunța mediafax.ro

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a subliniat faptul ca extinderea Uniunii in Balcanii de Vest va ramane o prioritate pentru președinția romana a Consiliului, in condițiile in care, aceasta regiune este esențiala pentru viitorul Uniunii Europene.…