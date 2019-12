Stiri pe aceeasi tema

- Doar 2.000 de bilete s-au vandut online, alte 3.000 la case. Circa 4.000 de olteni sunt așteptați la București, la ultimul meci al anului in Liga 1. In 2016, doar 514 fani erau prezenți in tribunele celui mai mare stadion de fotbal din Romania, la duelul FCSB - ACS Poli Timișoara, care incheia sezonul…

- Zi de doliu in orasul martir Timisoara Foto Agerpres. Zi de doliu în orasul martir Timisoara în memoria primilor revolutionari ucisi acum trei decenii în Revolutia din decembrie 1989. A fost ziua în care dictatorul comunist Nicolae Ceausescu a dat ordin sa se foloseasca…

- Pe Anca Dumitra, 32 de ani, o știe toata țara drept Gianina, dupa numele personajului pe care il interpreteaza in cel mai popular serial de comedie al momentului, “Las Fierbinți”, difuzat la PRO TV. Actrița originara din Craiova a avut insa șansa de a explora toate laturile meseriei pe care și-a ales-o.Anca…

- Fostul mare fotbalist german Oliver Bierhoff, 51de ani, a vorbit despre naționala sa, dar și despre posibilitatea ca echipa noastra sa ajunga la turneul care se va desfașura și la București. Romania a fost repartizata in Grupa F, dar, daca se va califica, va fi transferata in Grupa C, alaturi de Ucraina,…

- Gazonul natural de pe Arena Nationala, care a fost montat de Primaria Capitalei cu 240.000 de euro la sfarsitul lunii august, ar putea fi schimbat cu unul hibrid in vederea gazduirii celor patru meciuri programate la Bucuresti in cadrul EURO 2020. Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu,…

- Partida dintre Romania și Suedia din preliminariile EURO 2020 se disputa astazi, de la ora 21:45, pe Arena Naționala din București. Ultima intalnire directa in Romania a fost un amical la Craiova, caștigat de tricolori cu 1-0 prin golul lui Dorin Rotariu.

- Desi natalitatea a scazut dramatic in Romania, anul 2018 marcand un minim istoric de copii nascuti, cei mai putini din ultima jumatate de secol, la Maternitatea Spitalului „Filantropia“ din Craiova, ultimii ani au adus o crestere constanta a nasterilor. Adresabilitatea a crescut odata cu schimbarile…

- Informație de ultima ora. Poliția a descins acasa la mama Luizei Melencu. Monica Melencu a fost amendata ieri cu suma de 5.000 de lei pentru ca a refuzat sa se prezinte ieri la audieri la DIICOT București. Femeia refuza sa iasa din casa și sa discute cu oamenii legii.Citește și: BATAIE de…