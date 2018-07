Liderii din Etiopia si Eritreea s-au intalnit duminica pentru prima data dupa aproape doua decenii, intalnire care ar putea pune capat anilor de ostilitati dintre cele doua state vecine, relateaza AFP, dpa si Reuters.



Premierul etiopian Abiy Ahmed s-a deplasat in capitala Eritreei, Asmara, unde s-a imbratisat la aterizarea pe aeroport cu presedintele Isaias Afwerki.



A fost prima intalnire de acest nivel de la incheierea razboiului soldat cu zeci de mii de morti dintre 1998 si 2000. Tensiunile au continuat in conditiile in care Etiopia a refuzat sa accepte acordul de pace,…