- Azi și maine se desfașoara la Stockholm o reuniune informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne al Uniunii Europene, sub egida presedintiei suedeze a Uniunii. Este prima sedinta a ministrilor de justitie si interne din Uniunea Europeana, dupa reuniunea din decembrie 2022, cand Romania si Bulgaria…

- Miniștrii justiției și afacerilor interne din UE se reunesc joi și vineri la Stockholm pentru un consiliu informal. Va fi prima intalnire dupa ce in decembrie au respins aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen.

- La reuniunea informala de saptamana viitoare a miniștrilor de interne din țarile Uniunii Europene, ministrul austriac Gerhard Karner si colegul sau cipriot, Nikos Nouris, vor „exercita presiuni pentru ca UE sa puna in aplicare masuri eficiente, cum ar fi o protectie coerenta a frontierelor in lupta…

- Prima reuniune a Consiliului Justiție și Afaceri Interne sub președinția suedeza a Uniunii Europene va avea loc in perioada 25-27 ianuarie, potrivit agendei Consiliului. Deși reuniunea este informala, este prima ocazie din acest an pentru Romania sa ceara introducerea pe agenda Consiliului a aderarii…

- O reuniune informala a ministrilor de Interne si de Justitie din UE este progrmata in 25 - 27 ianuarie, la Stockholm, existand posibilitatea abordarii subiectului extinderii spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria, potrivit news.ro, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Noul an 2023 a inceput in Uniunea Europeana cu instalarea Suediei la președinția semestriala a Consiliului European. Ea a preluat postul respectiv de la Cehia. Stockholm va conduce, in urmatoarele șase luni, negocierile și compromisurile cu Parlamentul European. ”O Europa mai sigura, mai verde și mai…

- Austria și Olanda au votat impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Teoretic, votul impotriva al Olandei a venit ca urmare a faptului ca Romania și Bulgaria sunt la pachet, or Olanda era de acord cu intrarea Romaniei, dar impotriva intrarii Bulgariei. Austria nu și-a schimbat poziția…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, ca Romania are patru variante la care ar mai putea apela pentru a fi acceptata in zona libera de circulație, in ciuda opoziției aratate de Austria. Prima varianta, in opinia lui Victor Negrescu este ca Romania „sa solicite…