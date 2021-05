Reuniune extraordinară a Consiliului European, la Bruxelles Liderii Uniunii Europene (UE) se intalnesc in zilele de 24 si 25 mai, la Bruxelles, intr-o reuniune extraordinara, pentru a discuta subiecte precum pandemia de COVID-19, schimbarile climatice sau relatiile UE cu Regatul Unit si cu Rusia. Summitul va avea loc in format fizic. Cu privire la pandemia de Covid, discuțiile se vor concentra pe stadiul actual al coordonarii raspunsului UE la criza provocata de pandemie. In acest sens, UE si statele membre au lansat un set de masuri, pentru a combate criza si pentru a ajuta Europa sa se redreseze dupa recesiunea economica. Pentru a face fata impactului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

