Stiri pe aceeasi tema

- Explicații despre Decizia Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) privind aprofundarea continua și multilaterala a reformei pentru promovarea modernizarii Chinei au fost facute publice duminica. Acestea au fost prezentate de secretarul general al CCPCC, Xi Jinping, in cadrul celei…

- Cea de-a treia sesiune plenara a celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și-a inceput lucrarile luni la Beijing. Secretarul general al Comitetului Central al PCC, Xi Jinping, a facut, in numele Biroului Politic al Comitetului Central al PCC, un raport de lucru și a prezentat…

- Cu ocazia implinirii a 97 de ani de la infiintarea Armatei Populare Chineze de Eliberare, Comisia Militara Centrala (CMC) a Chinei a organizat marti o ceremonie de acordare a titlurilor onorifice. Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, presedintele Chinei si presedintele…

- Secretarul general al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei, președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a raspuns la scrisoarea adresata de un grup de oameni din prefectura autonoma Jingning she din provincia Zhejiang, prilej cu care a transmis felicitari marcarii a 40 de ani de…

- Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele țarii și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a dat instrucțiuni importante cu privire la prevenirea inundațiilor și a efectelor secetei și asigurarea in mod eficient a siguranței oamenilor și a proprietaților.…

- Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele țarii și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a dat instrucțiuni importante cu privire la prevenirea inundațiilor și a efectelor secetei și asigurarea in mod eficient a siguranței oamenilor și a proprietaților.…

- Membrii Biroului politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) s-au intrunit, luni, pentru a examina Politicile și masurile pentru accelerarea dezvoltarii regiunilor din centrul țarii in noua epoca și Reglementarile prealabile pentru prevenirea pericolelor financiare, reuniunea…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a subliniat eforturile pentru deschiderea continua de noi perspective in educația ideologica și politica in școli, in noua epoca. Totodata Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și președinte al Comisiei Militare Centrale, Xi a facut…