Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, a solicitat miercuri sa aiba rapid o intalnire cu ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit Reuters si AFP. ''Voi…

- In contextul deschiderii, saptamana aceasta, a celei de-a opta runde de negocieri cu privire la viitoarea relatie dupa Brexit a Londrei cu UE, ”nu ne-am culcat” pe urechea acordului de divort semnat anul trecut, a subliniat Barnier. ”Tot ceea ce s-a decis in 28 va fi platit in 28”, promite Michel Barnier,…