Reuniune de urgenţă a NATO: Granița Ucrainei este o bombă cu ceas Ministrii de externe din tarile membre NATO se vor intruni vineri intr-o reuniune de urgenta in format de videoconferinta pentru a discuta despre tensiunile legate de Ucraina si despre securitatea in Europa, dupa prezentarea mai multor cereri de catre Moscova, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica, potrivit AFP. Occidentul acuza Moscova de pregatirea unei agresiuni impotriva Ucrainei, tinand cont de zecile de mii de soldati si cantitatile semnificative de material si echipamente militare desfasurate la granita Rusiei cu Ucraina. Pentru saptamana viitoare sunt preconizate discutii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din tarile membre NATO se vor intruni vineri intr-o reuniune de urgenta pentru a discuta despre tensiunile legate de Ucraina si despre securitatea in Europa, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica. Reuniunea va avea loc cu trei zile inainte de Consiliul NATO-Rusia din 12 ianuarie.

- Ministrii de externe din tarile membre NATO se vor intruni vineri intr-o reuniune de urgenta in format de videoconferinta pentru a discuta despre tensiunile legate de Ucraina si despre securitatea in Europa, dupa prezentarea mai multor cereri de catre Moscova, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica,…

- Ministrii de externe din tarile membre NATO se vor intruni, vineri, 7 ianuarie, intr-o reuniune de urgenta in format de videoconferinta pentru a discuta despre tensiunile legate de Ucraina si despre securitatea in Europa, dupa prezentarea mai multor cereri de catre Moscova, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica,…

- Ministrii de Externe din statele membre NATO se reunesc vineri, de urgenta, prin vdeoconferinta, pentru a dscuta despre tensiunile in centrul carora se afla Ucraina si despre securitate in Europa, dupa ce Rusia a prezentat o serie de revendicari, anunta marti Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP.

- Ministrii de Externe din tarile membre NATO se vor intruni vineri intr-o reuniune de urgenta in format de videoconferinta, pentru a discuta despre tensiunile legate de Ucraina si despre securitatea in Europa, dupa prezentarea mai multor cereri de catre Moscova, a anuntat Alianta

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat marti un apel la legaturi mai strânse între fostele republici componente ale Uniunii Sovietice, la 30 de ani dupa dezmembrarea acesteia, transmite dpa, potrivit Agerpres.La Summitul informal al liderilor tarilor din Comunitatea Statelor Independente…

- Secretarul de presa al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat luni, intrebat despre posibilitatea amplasarii de arme nucleare in Belarus, ca ”sunt posibile tot felul de variante” de raspuns in cazul in care NATO ar amplasa arme in apropierea frontierei ruse, relateaza agenția TASS, citata de Agerpres…

- Rusia a prezentat vineri doua propuneri de tratate privind o limitare a influentei militare a Statelor Unite si NATO in vecinatatea sa si vrea sa negocieze "incepand de sambata" cu Statele Unite aceste masuri pe care le prezinta drept esentiale in vederea impiedicarii unei escaladari a tensiunilor,…