Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat pentru luni o reuniune de urgenta a Consiliului Nord-Atlantic, ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, transmite agentia DPA. Reuniunea la nivel de ambasadori a principalului for de decizie al Aliantei, programata pentru ora 14:00 GMT, va evalua situatia din zona dupa uciderea intr-un raid american in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani, a declarat un purtator de cuvant al NATO. Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis anterior ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii…