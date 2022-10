Stiri pe aceeasi tema

Marea Britanie va continua sa ofere ajutor militar Ucrainei pana cand va castiga victoria contra Rusiei, a promis miercuri seara noul premier britanic Liz Truss, in Adunarea Generala a ONU.

Președintele Volodimir Zelenski a cerut ca un tribunal special al Națiunilor Unite sa impuna "pedepse corecte" Rusiei pentru invazia sa in Ucraina, inclusiv sancțiuni financiare și privarea Moscovei de dreptul de veto in Consiliul de Securitate, scrie Reuters, citat de Mediafax.

Kirill Ponomariov, un jurnalist de la The Moscow Times, a fost reținut la Belgorod (vestul Rusiei, la granița cu Ucraina, n.r.). Potrivit rapoartelor preliminare, acesta este suspectat de spionaj in favoarea Ucrainei, a anunțat canalul de Telegram al Comitetului anti-razboi din Belgorod, citat de…

Pentagonul a anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de circa 775 milioane de dolari, care cuprinde, in special, rachete suplimentare pentru sistemele americane de artilerie de inalta precizie HIMARS, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Comanda forțelor armate ale Ucrainei a transferat aproximativ o mie de militari pentru a efectua provocari la scara larga in zona centralei nucleare de la Zaporojie, a anunțat luni șeful Centrului Național de Management al Apararii al Federației Ruse Mihail Mizințev.

In ultimele 30 de zile, asaltul Rusiei spre orașul Bakhmut a fost axa sa cea mai de succes in Donbas, au precizat serviciile secrete militare britanice, potrivit Ministerului britanic al Apararii. Redam mai jos principalele concluzii ale raportului intocmit in 9 august.

Guvernul de la Varsovia a criticat dur atitudinea Germaniei, acuzand Berlinul ca si-a incalcat angajamentul de a furniza rapid vehicule militare Poloniei in schimbul tancurilor poloneze oferite Ucrainei, in timp ce Guvernul german invoca amenintarile Rusiei cu oprirea gazelor, anunța mediafax.

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu participa luni la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, la Consiliul Afaceri Externe (CAE), unde va fi prezent și omologul sau ucrainean Dmitri Kuleba, fiind prima reuniune dupa acordarea statutului de candidat Ucrainei.