- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta vineri, la ora 16.00 GMT (18.00 ora Romaniei), la solicitarea Moscovei, tema intalnirii fiind presupusa producere de arme biologice in Ucraina. Pe de alta parte, și credibilitatea Moscovei in domeniul armelor chimice a fost pusa sub semnul intrebarii…

- Administratia Ucrainei a cerut, luni, organizarea "imediata" a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite din cauza riscurilor unei invazii a Rusiei, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Ucraina a cerut o reuniune de urgența cu Rusia si tarile din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) și a acuzat Moscova ca nu ofera informatii cu privire la deplasarile trupelor sale comasate la frontiera ucraineana. Intre timp, Rusia a spus ca relațiile dintre Moscova și Washington…

- Eforturile diplomatice se intensifica in incercarea de a opri o eventuala invazie a Rusiei in Ucraina. La cererea Statelor Unite, Consiliul de securitate al ONU s-a reunit la New York. Incep sa prinda contur și sancțiunile pe care le risca Moscova.

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta "amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina", informeaza

