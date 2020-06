Secretarul de stat american, Mike Pompeo, se va intalni miercuri in Hawaii cu inaltul responsabil chinez Yang Jiechi, reluand dialogul dupa tensiuni extreme care au opus primele doua puteri mondiale in punctul de apogeu al pandemiei, au informat mai multe media, scrie AFP. Principiul unei apropiate intalniri intre seful diplomatiei Statelor Unite si un reprezentant chinez in arhipelagul american din Oceanul Pacific a fost abordat mai intai de jurnalul Politico. Luni, cotidianul South China Morning Post din Hong Kong a precizat, citand o sursa anonima, ca intrevederea va avea loc miercuri cu Yang…