- Regina Elisabeta a II-a va organiza luni o reuniune de familie cu printul Harry pentru a incerca sa rezolva criza declansata de anuntul soc facut de acesta si de sotia sa, Meghan, cu privire la renuntarea la rolurile oficiale pe care le indeplineau, conform presei britanice citate duminica de AFP. Harry…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri "tristetea" fata de criza prin care trece familia regala britanica dupa decizia printului Harry si a sotiei sale Meghan de a renunta la anumite prerorgative in familia regala, potrivit AFP si DPA, scrie Agerpres. "Cred ca este trist, intr-adevar",…

- Meghan, sotia printului Harry al Marii Britanii, s-a intors in Canada pentru a fi alaturi de fiul lor, la scurt timp dupa ce cuplul a anuntat decizia socanta de a se retrage din rolurile detinute in calitate de membri ai familiei regale si de a petrece mai mult timp impreuna in America de Nord, informeaza…

- Kate Middleton, sotia printului William al Marii Britanii, a implinit 38 de ani. Harry si Meghan, care au acaparat toata atentia cu anuntul ca „demisioneaza“ din familia regala britanica, i-au transmis un mesaj de felicitare ducesei de Cambridge.

- Presedintele american Donald Trump, aflat la Londra pentru summitul aniversar NATO, a declarat marti ca nu il cunoaste pe printul Andrew al Marii Britanii insa, intrebat in legatura cu decizia acestuia de a se retrage din viata publica in urma implicarii in scandalul Epstein, liderul de la Casa Alba…

- Potrivit Sunday Times, cuplul intentioneaza sa faca o vizita luna viitoare in SUA, impreuna cu fiul lor Archie, in varsta de cinci luni, pentru a petrece Ziua Recunostintei in Los Angeles, alaturi de mama lui Meghan, Doria Ragland. In decembrie, ducii si fiul lor se vor afla la resedinta regala din…