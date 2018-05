Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump a salutat intalnirea istorica dintre liderul nord-coreean, Kim Jong Un si presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, insa a subliniat ca numai timpul va permite evaluarea actualelor schimbari. Si premierul japonez, Shinzo Abe a saluat reuniunea la cel mai inalt nivel…

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri intalnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscand acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cat de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza Reuters, AFP si dpa.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are in vedere 'trei sau patru' date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programata pentru saptamanile urmatoare, confirmand totodata ca cinci locuri sunt studiate in acest sens, relateaza AFP si Reuters. Liderul…

- Presedintele american, Donald Trump, a laudat marti atitudinea liderului nord-coreean, Kim Jong Un, cu care urmeaza sa aiba curand o intrevedere, estimand ca acesta a fost "foarte deschis" si a avut un comportament "foarte onorabil", informeaza AFP. Dand asigurari ca Phenianul doreste…

- Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit miercuri despre intalnirea pe care urmeaza sa o aiba cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un. Liderul SUA a marturisit ca e dispus sa se ridice și sa plece de la masa, in timpul intalnirii, daca discuțiile nu se ridica la nivelul așteptarilor. …

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un numai daca Phenianul va intreprinde actiuni concrete, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters, scrie agerpres.ro.

- Administratia presedintelui american Donald Trump "nu observa pericolul" pe care il reprezinta discutiile pe care intentioneaza sa le poarte cu regimul nord-coreean, a apreciat sambata fosta sefa a diplomatiei americane, Hillary Clinton, care a candidat totodata la presedintia SUA in 2016 si a fost…