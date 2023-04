Stiri pe aceeasi tema

- Kievul se ocupa intens de crearea de noi unitati militare in perspectiva lansarii contraofensivei impotriva trupelor ruse care ocupa o parte din tara, a declarat presedintele Volodimir Zelenski in discursul sau video de vineri seara, in cea de-a 422-a zi a razboiului declansat de Rusia impotriva tarii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat vineri increzator ca Ucraina, aflata in faza de pregatire a unei contraofensive, va putea sa recastige teritorii ocupate de rusi, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Sunt increzator in faptul ca ei (ucrainenii) vor fi totusi in masura sa elibereze…

- Toți aliații NATO au fost de acord ca Ucraina sa devina in cele din urma membra a alianței, dar principalul obiectiv acum este de a se asigura ca aceasta țara se va impune in fața Rusiei, a declarat vineri (21 aprilie) secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Vorbind inaintea unei reuniuni a grupului…

- Aproximativ 50 de aliati ai Ucrainei, indemnati de Volodimir Zelenski sa livreze armament si munitie suplimentare, se reunesc vineri in Germania pentru a-si coordona ajutorul militar acordat Kievului, care afirma ca pregateste o contraofensiva de amploare, relateaza AFP.Aceasta reuniune, organizata…

