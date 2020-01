Echipa de rugby Tomitanii Constanta se pregateste sa reia pregatirea pentru cea de-a doua parte a sezonului. Lotul se va reuni pe 20 ianuarie, la Constanta. Nu mai putin de 14 sportivi au parasit, in aceasta pauza competitionala, formatia de la malul marii, insa, in perioada urmatoare, echipa va fi completata cu noi rugbisti. Odata cu reunirea lotului, se va semna contractul si cu un nou antrenor. Chiar daca in prezent de pregatirea Tomitanilor se ocupa Radu Mocanu, la Constanta este ...