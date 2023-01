Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a sunat adunarea cel mai devreme dintre echipele timisene de fotbal, dar e si in cea mai proasta postura dintre divizionarele secunde din zona. Cu probleme inclusiv financiare din acest sezon, alb-violetii au avut doar 19 de jucatori la prima miscare din 2023. La capitolul…

- Care este atmosfera in momentul de fața la CS Mioveni? – In acest moment suntem in vacanța, nu s-a stabilit absolut nimic; sunt discuții și doar la stadiul acesta s-a oprit. Nu ni s-a transmis nimic. Noi, dupa jocul de la Pitești, am intrat in vacanța. Conducerea ne va anunța noile reguli și programul…

- In contextul in care industria farma avertizaza ca vor disparea din farmacii mai multe medicamente, Ministerul Sanatații a constituit un grup de lucru pentru a identifica un nou mod de calcul al prețurilor medicamentelor, pentru a evita retragerea medicamentelor generice de pe piața. Patronatul Producatorilor…

- Politehnica Timisoara, fara victorie din august, s-a impiedicat din nou acasa, de aceasta data de o nou promovata – Minaur Baia Mare. Alb-violetii, cu un joc in crestere, au revenit pe tabela, dar s-a incheiat doar 1-1, caci si la acest joc de pe „Stiinta” mai degraba oaspetii au beneficiat de un plus…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni seara, la Palatul Victoria, alaturi de lideri ai Coalitiei si de membri ai Guvernului, cu reprezentantii furnizorilor si distribuitorilor de energie, cu aceasta ocazie, fiind analizate solutii pentru optimizarea mecanismelor de gestionare a situatiei generate…

- Politehnica Timisoara a facut al doilea transfer dupa expirarea perioadei dedicate mutarilor clasice intre cluburi. Dupa Patrick Popescu, a semnat cu alb-violetii si mijlocasul George Tudoran, ultima data jucatorul celor de la Viitorul Pandurii in stagiunea trecuta. De asemenea, clubul a confirmat ca…

- Oficialii Prefecturii Cluj au facut o vizita in teren, la Garbau, pentru a analiza stadiul lucrarilor la subsecțiunea 3, A2 Nadașelu - Mihaiești din Autostrada Transilvania, unde au avut loc in luna august alunecari de teren. „Situația lucrarilor Subsecțiunii 3 A2 – Nadașelu – Mihaiești ale…

- Oficialii Prefecturii Cluj au efectuat o vizita in teren la Garbau pentru a analiza stadiul lucrarilor la subsecțiunea 3, A2 Nadașelu - Mihaiești din Autostrada Transilvania, unde a avut loc in luna august alunecarea unui masiv de pamant.