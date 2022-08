Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza continua și luni exercitiile militare in largul marii, la o zi dupa incheierea prevazuta a manevrelor militare fara precedent lansate ca raspuns la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, insula revendicata de Beijing, transmite Reuters.China…

- Locuitorii din cele doua state, China și Taiwan nu se așteapta la conflicte intre cele doua, chiar daca sunt in desfașurare ample exerciții militare pe granița lor. Oamenii de pe plaja insulei Pingtan, cel mai apropiat punct al Chinei de Taiwan, și-au exprimat speranța pentru reunificarea pașnica, in…

- Mars Wrigley, compania care produce batonul de ciocolata Snickers, și-a cerut scuze vineri pentru ca a lansat o reclama despre care utilizatorii chinezi de pe rețelele de socializare au spus ca sugereaza ca Taiwanul este o țara, informeaza Reuters . Reclama la o ediție limitata a batonului, in care…

- China a avertizat companiile aeriene care opereaza in Asia sa evite sa zboare in zonele din jurul Taiwanului, unde desfașoara exerciții militare, ca raspuns la vizita pe insula a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. O notificare oficiala a fost trimisa marți, tarziu, ora Hong…

- Avioane de lupta chineze au zburat marți aproape de așa-numita „linie mediana” care separa stramtoarea Taiwan. Pe langa avioanele de lupta, Beijingul a trimis mai multe nave militare in apropiere de linia de demarcație neoficiala dintre China și Taiwan, o acțiune neobișnuita și considerata „extrem de…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a avertizat joi, 28 iulie, pe omologul sau american Joe Biden, in cadrul celei de-a cincea convorbiri telefonice pe care au avut-o, „sa nu se joace cu focul” in privinta Taiwanului, relateaza media chineze, in contextul avertismentelor Beijingului privind o posibila…