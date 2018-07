Stiri pe aceeasi tema

- In scurt timp problema cainilor comunitari va deveni doar o amintire urata pentru baimareni. Luni, 25 iunie, a fost finalizata extinderea adapostului public al cainilor fara stapan. Astfel, noua locație de cazare cuprinde un numar de 84 de cuști noi amplasate pe o platforma betonata, construite la standarde…

- Comunitatea locala RO100 Baia Mare a organizat sambata, 16 iunie 2018, o acțiune de ecologizare in zona Valea Usturoiului. In acțiunea de ecologizare, s-au implicat 16 persoane, membri ai Comunitații Locale RO100 Baia Mare. Pe parcursul celor 3 ore de activitate, s-au adunat aproximativ 60 de saci de…

- Angajatii Unitatii Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare au postat pe pagina de socializare un mesaj sftsietor prin care isi iau ramas bun de la Flavia Magdau-Tatarau, asistenta care si-a pus capat zilelor. “Drum bun printre ingeri, Flavia! Cu adanca…

- Situație ingrijoratoare la o sucursala bancara din Baia Mare. Chiar in ziua in care a intrat in vigoare legea protecției datelor private in zona unitații bancare au fost gasit un sac cu documente și carduri care conțineau coduri PIN, nume de conturi și tranzacții bancare, precum adrese sau date personale.…

- Tinerii maramureșeni care iși cauta un loc de munca sunt invitați la evenimentul ,,Atelierul de job-uri”, care va avea loc sambata, 19.05.2018, la Sala de Sport a Centrului Universitar Baia Mare, intre orele 10:00 – 18:00. Acesta face parte din programul Baia Mare – Capitala Tineretului din Romania,…

- Marți, 15 mai: Baia Mare, Biserica greco-catolica „Sfantul Anton de Padova” – Sosire: orele 7.30; – Celebrarea Sfintei Liturghii: orele 08.00. Dupa Sfanta Liturghie: rugaciuni și devoțiuni in cinstea Sfantului Anton și timp de venerare a Relicvei Sfantului. – Plecare: orele 14.00. Miercuri, 16 mai 1.…

- In aceasta seara, in jurul orei 21:45 de minute, un accident de circulație era sa lase un intreg cartier fara energie elecrtrica. Un șofer neatent a intrat intr-un stalp de electricitate, provocand ruperea acestuia. Din primele informații se pare ca mașina implicata in accident avea viteza. Vom reveni…

- Baimarenii care si-au gasit joburi bine platite in Timisoara, au acum parte de conditii europene atunci cand vor veni in vizita acasa. Trenul de lux care va circula pe ruta Baia Mare – Timisoara va fi disponibil din 1 iunie, iar calatorii vor avea la dispozitie, potrivit jurnalistilor de la Digi24.ro,…