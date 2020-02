Stiri pe aceeasi tema

- O echipa AGIFER București (Agenția de Investigare Feroviara Romana) s-a deplasat la fața locului, pentru a investiga cauzele acestui eveniment.“Intre timp, la fața locului a ajuns o alta locomotiva care va lega cele doua vagoane ale trenului, iar pasagerii iși vor continua deplasare pe ruta Copșa Mica-Budapesta.…

- Femeia din Suceava suspecta de infectie cu coronavirus a fost internata vineri seara la Spitalul de Boli Infectioase Sf. Parascheva din Iasi, a declarat managerul institutiei, Carmen Dorobat, transmite agerpres.ro. Potrivit sursei citate, femeia este cazata intr un salon amenajat special si i se iau…

- Thomas Heise, Mariana Otero, Claire Simon, Abbas Fahdel si Sergei Loznitsa sunt cinci dintre cei mai importanti cineasti ai momentului ale caror productii vor rula in premiera nationala in cadrul celei de-a 13-a editii a One World Romania, care se va desfasura intre 20 si 29 martie in Bucuresti,…

- Cea de-a cincea editiei a Galei de decernare a Premiilor Administratiei Fondului Cultural National, acordate organizatiilor neguvernamentale si managerilor culturali, a avut loc pe marti, 14 ianuarie 2020, in ajunul Zilei Culturii Nationale, la Sala "Elvire Popesco" a Institutului Cultural Francez din…

- Parlamentul European a adoptat, joi, proiectul de rezoluție privind comemorarea a 30 de ani de la Revoluția romana din 1989. Europarlamentarii au adoptat rezoluția cu 513 voturi „pentru”, 18 voturi „impotriva” si 87 de abțineri. La dezbaterea subiectului, in plenul de luni al PE, comisarul european…

- Piața imobiliara din Romania a avut un an relativ bun. Ultimul raport din 2019, realizat de compania de consultanța imobiliara Colliers International, arata ca piața a evoluat mai bine decat așteptarile inițiale pe mai multe segmente. 1. Contextul macroeconomic: La inceputul acestui an, scenariul nostru…

- Metroul, cel mai folosit mijloc de transport din București ar putea sa ramana o istorie, iar asta cel puțin pentru o perioada. Dupa Revelion, bucureșteni risca sa schimbe transportul in comun din subteran cu cel de la suprafața.

- Dat fiind faptul ca prima ediție a festivalului este marcata de cele trei decenii trecute de la Revoluția Romana, invitați vor fi personalitați artistice și politice care au traversat perioada comunista și ale caror marturii despre acea era sunt, acum, adevarate documente istorice. Mona Musca…