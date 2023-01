Retrospective alarmante! ONRC: 13.528 de firme si-au suspendat activitatea in primele 11 luni din 2022 Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele 11 luni din 2022 a fost de 13.528, in crestere cu 16,58% comparativ cu aceeasi perioada din 2021, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) și preluate de Agerpres. Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in intervalul mentionat au fost din Bucuresti, respectiv 1.444 (numar in crestere cu 24,59% fata de perioada ianuarie – noiembrie 2021), Capitala fiind urmata de judetele Cluj, cu 657 de firme suspendate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

