- Tenisul masculin a avut parte de o decada glorioasa, datorita tripletei Federer - Nadal - Djokovic. Recordurile au curs-rau, performantele au venit cu un plus de volum in dreptul lui Novak, dar cu cifre impinse halucinant de departe de Roger si Rafa. Romania a gafait, privind obiectiv spre simplu sau…

- Daca v-ati fi gandit ca in pauza competitionala dintre sezoane veteranii din ATP, Federer, Nadal si Djokovic, au de rezolvat probleme de ordin fizic, v-ati inselat. Cei care se confrunta cu probleme si au trecut pe la spital si clinici sunt doi dintre cei mai tineri jucatori din top 10 mondial.

- Serena Williams, 38 de ani, 10 WTA și Venus Williams, 39 de ani, 52 WTA, se relaxeaza impreuna intr-un cadru exotic.Surorile teribile din tenisul mondial sunt intr-o vacanța de vis in insulele Bahamas.Acolo unde se distreaza de mama focului pe un yaht, demonstand ca se pricep de minune și la dans la…

- Prezent la un eveniment care a avut legatura cu impresionanta colecția de mașini pe care o deține, Ion Țiriac a vorbit și despre sezonul pe care l-a avut Simona Halep, dar și despre modelul sau de antrenor. Omul de afaceri a spus ca el era mai strict în relația cu jucatorii decât ar fi putut…

- Cu 35.108.021 de dolari caștigați din tenis, Simona Halep este pe locul 5 in topul jucatoarelor cu cei mai mulți bani caștigați in ”sportul alb”.Sportiva clasata pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis a decis sa dea inapoi comunitații o parte din banii caștigați pe teren.Concret, sportiva…

- Fostul tenisman german Boris Becker, cu sase Grand Slam-uri în palmares, a declarat, marți, ca Simona Halep are nevoie de o mai buna programare a meciurilor în partea a doua a sezonului si o vede printre favorite la Australian Open 2020, potrivit Agerpres.''Simona este înca…

- A fost învins în semifinalele de la Shanghai și nu a putut trece prea ușor peste acest eșec. Stefanos Tsitsipas a atacat jocul lui Daniil Medvedev, grecul precizând ca rusul este plictisitor pe teren. A cincea întâlnire directa a fost câștigata tot de Medvedev,…