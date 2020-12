Retrospectiva turismului în 2020: O industrie care se chinuie să evite falimentul Anul care se incheie, caracterizat de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, a fost dezastruos pentru turism și pentru companiile care activeaza in acest sector. Pe langa restricții a avut efecte negative și reticența multora de a calatori. Cei care au decis totuși sa nu renunțe la vacanța, au preferat destinații din țara, aproape de casa sau chiar vacanțe la parinți sau rude din zona rurala. „2020 a fost un an plin de incercari si provocari, cel mai atipic an din istoria turismului. Este drept, putea fi si mai rau. In masura in care s-a putut, am observat ca turistii romani nu si-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

