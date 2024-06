Stiri pe aceeasi tema

- O selecție de 10 filme proiectate in cadrul celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14-24 iunie 2024, Cluj-Napoca), printre care și caștigatoarele celor mai importante premii, vor fi proiectate de joi, 27 iunie, pana duminica, 30 iunie, la Cinema Elvire Popesco din…

- Dupa 11 zile, care au marcat cea mai lunga ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14 – 24 iunie, Cluj-Napoca), organizatorii anunța cifrele evenimentului. In al 23-lea an de TIFF, care a debutat spectaculos in Piața Unirii, 125.000 de clujeni, turiști și invitați au participat la…

- A 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a anunțat caștigatorii in cadrul Galei de Inchidere care a avut loc sambata seara la Teatrul Național din Cluj-Napoca.

- Pe 14 iunie, peste 3.500 de spectatori au fost prezenți in Piața Unirii din Cluj-Napoca la impresionanta Gala de Deschidere a celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania. S-a dat startul astfel unui maraton de filme și evenimente speciale care va avea loc pana pe 24 iunie.…

- . Actrița Catrinel Dumitrescu, cunoscuta pentru rolurile sale in film și teatru, va primi premiul de excelența la Gala de Inchidere a celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14-24 iunie 2024, Cluj-Napoca) . Catrinel Dumitrescu va participa și la o proiecție speciala…

- Castelul Banffy din Rascruci, o bijuterie arhitecturala proaspat renovata, iși deschide larg porțile pentru cea de a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14 – 24 iunie 2024). Domeniul de langa Cluj-Napoca va gazdui Garden Party la Castel, un eveniment care imbina filmul cu…

- Cineasti aflati la primul sau al doilea lungmetraj din cariera concureaza pentru trofeele competitiilor internationale ale celei de-a 23-a editii a Festivalului International de Film Transilvania (Cluj-Napoca, 14-24 iunie). 12 productii din toata lumea se afla in cursa pentru Trofeul Transilvania si…

- Miile de spectatori așteptați la Gala de Deschidere a celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (Cluj-Napoca, 14 – 24 iunie 2024) vor avea parte de o experiența cinematografica intensa și memorabila.